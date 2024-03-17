Міністр оборони Британії скасував візит до Одеси через ракетну небезпеку з боку РФ

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс був змушений скасувати візит до Одеси після попередження від розвідки про реальну ракетну небезпеку з боку РФ.

Про це йдеться у публікації Sunday Times, повідомляє "Європейська правда".

Видання нагадує, що 7 березня британський міністр прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями. Журналісти видання перебували з ним під час поїздки в Україну.

Він також планував відвідати Одесу, але скасував візит після того, як британська розвідка попередила його про те, що про його плани стало відомо РФ.

Перед цим під час візиту до Одеси прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса Росія здійснила по місту ракетний удар.

Дорогою до Британії Шаппс, як йдеться в матеріалі, був розчарований.

"Путін показав себе безрозсудним, безжальним і легковажним. Той факт, що він наблизився до вбивства двох західних лідерів, не має значення, чи було це навмисно, чи випадково. Що, в біса, він робить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?", – сказав він.

Нагадаємо, під час візиту Шаппс записав відео із центру Києва, де закликав до підтримки України заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія.