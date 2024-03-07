ЗМІ: Російська ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем’єра Греції

Російська ракета, якою російська армія вдарила по Одесі напередодні, вибухнула всього за 500 метрів від президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, які перебували в місті в момент атаки.

Про це телеканалу CNN стало відомо від джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника телеканалу, кортеж, який супроводжував лідерів, відчув на собі наслідки удару, і група побачила "грибоподібну хмару" диму.

Внаслідок удару РФ загинули п’ятеро осіб, також є поранені, повідомив CNN речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Ані Зеленський, ані Міцотакіс не постраждали.

Нагадаємо, напередодні грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав.

На інцидент майже одразу відреагували топпосадовці Євросоюзу. Очільник Євроради Шарль Мішель назвав російську атаку "ще більш ницою, ніж зазвичай", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала її підлою.