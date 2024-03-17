Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за ракетной опасности со стороны РФ

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс был вынужден отменить визит в Одессу после предупреждения от разведки о реальной ракетной опасности со стороны РФ.

Об этом говорится в публикации Sunday Times, сообщает "Европейская правда".

Издание напоминает, что 7 марта британский министр прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. Журналисты издания находились с ним во время поездки в Украину.

Он также планировал посетить Одессу, но отменил визит после того, как британская разведка предупредила его о том, что о его планах стало известно РФ.

Перед этим во время визита в Одессу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса Россия осуществила по городу ракетный удар.

По дороге в Британию Шаппс, как говорится в материале, был разочарован.

"Путин показал себя безрассудным, безжалостным и легкомысленным. Тот факт, что он приблизился к убийству двух западных лидеров, не имеет значения, было ли это намеренно или случайно. Что, черт возьми, он делает, и какого черта Запад позволяет ему делать такие вещи?", – сказал он.

Напомним, во время визита Шаппс записал видео из центра Киева, где призвал к поддержке Украины ради ее победы в захватнической войне, которую против нее ведет Россия.