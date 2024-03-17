Влада Молдови відреагувала на заяви з Тирасполя про атаку дрона

Бюро реінтеграції Молдови 17 березня прокоментувало повідомлення про вибух дрона в одній із військових частин у Тирасполі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У відомстві заявили, що не підтверджують інциденту, назвавши подію "спробою спровокувати страх і паніку в регіоні".

У бюро також зазначили, що зв'язалися з іншими структурами і вивчили фото та відео з місця інциденту в Тирасполі. "Після вивчення відеоматеріалів та обміну інформацією ми повідомляємо, що цей інцидент є спробою спровокувати страх і паніку в регіоні. Військова техніка, представлена на кадрах, не працює вже кілька років", – заявили у відомстві.

"Молдавська влада, яка перебуває в контакті з українською стороною, не підтверджує жодного нападу на придністровський регіон", – підсумували в бюро.

Нагадаємо, раніше придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі. За інформацією "Першого Придністровського", вибух став результатом атаки дрона.

Як повідомлялось, у січні у невизнаному Придністров’ї заявили про нібито підготовку в Молдові "спеціальних бойових груп" для вбивств і диверсій на придністровській території. Жодних доказів чи хоча б якихось підтверджень своїм заявам невизнана держава не навела.

Придністров’я, на території якого понад 30 років незаконно перебувають російські військові в порушення суверенітету Молдови, є джерелом регіональної напруженості.