Придністров'ю ввижається підготовка терактів за участю "українських бойовиків"

У невизнаному Придністров’ї 12 січня, не наводячи жодних доказів, заявили про нібито підготовку в Молдові "спеціальних бойових груп" для вбивств і диверсій на придністровській території.

Таке повідомлення опублікувало так зване міністерство державної безпеки Придністров’я, повідомляє "Європейська правда".

Повідомлення цієї установи стверджує, що "на об'єктах спецпідрозділів силових відомств" Молдови "під керівництвом іноземних спеціалістів" готують понад 60 людей, "які здебільшого прибули з території України і мають досвід бойових дій".

Ці "спеціальні бойові групи", каже придністровське "МДБ", нібито будуть здійснювати в Придністров’ї теракти для "знищення критично важливих об'єктів життєзабезпечення", диверсії "на військових об'єктах", а також "захоплення чи знищення вищих посадовців республіки та керівників силових відомств".

Жодних доказів чи хоча б якихось підтверджень своїм заявам невизнана держава не навела. Молдова наразі не коментувала ці голослівні твердження.

Придністров’я, на території якого понад 30 років незаконно перебувають російські військові в порушення суверенітету Молдови, є джерелом регіональної напруженості.

У 2022 році тамтешня "влада" так само сповіщала про серію вибухів на об’єктах, що породило спекуляції про можливу підготовку до вторгнення сил РФ із придністровської території.

Нещодавно придністровське "МДБ" також пускало чутки про "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї", який спростували і Київ, і Кишинів.