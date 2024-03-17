Власти Молдовы отреагировали на заявления из Тирасполя об атаке дрона

Бюро реинтеграции Молдовы 17 марта прокомментировало сообщение о взрыве дрона в одной из воинских частей в Тирасполе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В ведомстве заявили, что не подтверждают инцидент, назвав произошедшее "попыткой спровоцировать страх и панику в регионе".

В бюро также отметили, что связались с другими структурами и изучили фото и видео с места инцидента в Тирасполе. "После изучения видеоматериалов и обмена информацией мы сообщаем, что этот инцидент является попыткой спровоцировать страх и панику в регионе. Военная техника, представленная на кадрах, не работает уже несколько лет", – заявили в ведомстве.

"Молдавские власти, которые находятся в контакте с украинской стороной, не подтверждают никакого нападения на приднестровский регион", – подытожили в бюро.

Напомним, ранее приднестровские СМИ сообщили о взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе. По информации "Первого Приднестровского", взрыв стал результатом атаки дрона.

Как сообщалось, в январе в непризнанном Приднестровье заявили о якобы подготовке в Молдове "специальных боевых групп" для убийств и диверсий на приднестровской территории. Никаких доказательств или хотя бы каких-то подтверждений своим заявлениям непризнанное государство не привело.

Приднестровье, на территории которого более 30 лет незаконно находятся российские военные в нарушение суверенитета Молдовы, является источником региональной напряженности.