У невизнаному Придністров’ї заявили про атаку дрона-камікадзе на їхню військову частину

У невизнаному Придністров’ї повідомили про вибух і пожежу на території військової частини у Тирасполі.

Як пише "Європейська правда", відповідні фото з місця події поширив придністровський державний канал "Первый Приднестровский".

"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, що виникла внаслідок вибуху" – йдеться у повідомленні каналу.

Повідомляється, що вибух нібито стався внаслідок атаки дрона-камікадзе, політ якого було зафіксовано з боку "Клеверного мосту". Так званий "Клеверний міст" розташований на північ від Тирасполя, поруч з українським кордоном.

"Жертв немає. Працюють правоохоронні органи. Порушено кримінальну справу", – повідомив "Первый Приднестровский".

Виходячи з поширеного каналом відео, пожежа після нібито дронового удару могла знищити гелікоптер.

Як уточнює Телеграм-канал "Приднестровец", вибух стався о 12.10 за місцевим часом.

Як повідомлялось, у січні у невизнаному Придністров’ї заявили про нібито підготовку в Молдові "спеціальних бойових груп" для вбивств і диверсій на придністровській території. Жодних доказів чи хоча б якихось підтверджень своїм заявам невизнана держава не навела.

Придністров’я, на території якого понад 30 років незаконно перебувають російські військові в порушення суверенітету Молдови, є джерелом регіональної напруженості.

У 2022 році тамтешня "влада" так само сповіщала про серію вибухів на об’єктах, що породило спекуляції про можливу підготовку до вторгнення сил РФ із придністровської території.

Нещодавно придністровське "МДБ" також пускало чутки про "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї", який спростували і Київ, і Кишинів.