Литва проводить навчання для служб цивільного захисту за сценарієм аварії на АЕС у Білорусі

У Литві проведуть нові навчання для служб надзвичайних ситуацій за сценарієм реагування на витік радіації з білоруської АЕС в Островці.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Тренування, що відбуватимуться протягом всього робочого дня у понеділок, з 8 ранку до 17 години, мають на меті налагодити координацію усіх служб у разі аварії з витоком радіації на АЕС у Білорусі. Їх проведуть у Вільнюсі та у Швянченіському районі, що межує з Білоруссю та розташований за 40-60 км від АЕС.

За сценарієм, Державне агентство з безпеки атомної енергії повідомляє про зафіксований приладами у Литві витік радіації і служби мають запустити відповідний механізм реагування для захисту цивільного населення. Всього будуть залучені Національна комісія з безпеки, Національний центр кризового реагування, шість міністерств, місцева влада та декілька неурядових організацій.

У рамках навчань будуть відпрацьовувати збір цивільного населення на точках евакуації і розгортання пунктів прийому на півночі та заході країни. У районах, де проводиться навчання, о 10 годині на кілька хвилин вмикали сирену та розіслали мешканцям сповіщення на телефони. Для оцінки ефективності розсилки отримувачів просять заповнити опитувальник.

Схожі навчання проводили і в попередньому році.

Нагадаємо, Литва передала Мінську ноту протесту після того, як Білорусь у 2022 році почала введення в експлуатацію другого енергоблоку Білоруської атомної електростанції та збільшила його потужність.



