Литва проводит учения для служб гражданской защиты по сценарию аварии на АЭС в Беларуси

В Литве проведут новые учения для служб чрезвычайных ситуаций по сценарию реагирования на утечку радиации с белорусской АЭС в Островце.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Тренировки, которые будут проходить в течение всего рабочего дня в понедельник, с 8 утра до 17 часов, имеют целью наладить координацию всех служб в случае аварии с утечкой радиации на АЭС в Беларуси. Их проведут в Вильнюсе и в Швянчениском районе, граничащем с Беларусью и расположенном в 40-60 км от АЭС.

По сценарию, Государственное агентство по безопасности атомной энергии сообщает о зафиксированной приборами в Литве утечке радиации и службы должны запустить соответствующий механизм реагирования для защиты гражданского населения. Всего будут привлечены Национальная комиссия по безопасности, Национальный центр кризисного реагирования, шесть министерств, местные власти и несколько неправительственных организаций.

В рамках учений будут отрабатывать сбор гражданского населения на точках эвакуации и развертывание пунктов приема на севере и западе страны. В районах, где проводится учения, в 10 часов на несколько минут включали сирену и разослали жителям оповещения на телефоны. Для оценки эффективности рассылки получателей просят заполнить опросник.

Похожие учения проводили и в предыдущем году.

Напомним, Литва передала Минску ноту протеста после того, как Беларусь начала ввод в эксплуатацию второго энергоблока Белорусской атомной электростанции и увеличила его мощность.