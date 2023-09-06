У Литві пройдуть навчання в рамках підготовки до можливої аварії на БілАЕС

У Литві 21 вересня проведуть багатофункціональні навчання в рамках підготовки до можливої аварії на Білоруській АЕС (БілАЕС) в Островці.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, повідомляє LRT.

За словами глави МВС Литви, це будуть не настільні, а реальні навчання, де перевірятимуться реальні дії відомств.

"Зараз перевіряються різні елементи, і на 21 число цього місяця ми запланували такі навчання, під час яких ми перевіримо, як працюють наші плани, тому що дуже важливо не тільки мати плани, а й бачити, як наші відомства працюють на практиці", – зазначила Білотайте.

Вона також нагадала, що це будуть не перші навчання, які організовує МВС Литви у зв'язку з підготовкою до можливої аварії на БілАЕС.

Раніше МВС Литви представило уряду нову концепцію зміцнення цивільної оборони, де визначено основні напрямки розвитку цивільної оборони до 2030 року. У концепції йдеться і про можливу радіаційну або ядерну аварію на Островецькій АЕС у Білорусі. Для підготовки до можливої аварії на ній потрібно виділити 91,5 млн євро протягом п'яти років.

Перед цим МЗС Литви передало Мінську ноту протесту після того, як Білорусь почала введення в експлуатацію другого енергоблоку Білоруської атомної електростанції та збільшила його потужність.

Другий реактор Білоруської АЕС почали запускати наприкінці 2022 року, а в квітні його потужність була збільшена з найнижчого контрольованого рівня (1%) до 40% від номінальної. У травні було офіційно оголошено про збільшення потужності до 50%.

13 липня на сайті Білоруської АЕС з'явилося повідомлення про те, що потужність енергоблоку №2 збільшено до 100%. Комерційну експлуатацію енергоблоку в Мінську планували розпочати в жовтні цього року.

Перша атомна електростанція в Білорусі, побудована поблизу Литви, матиме два реактори однакової потужності – майже по 1,2 гігавата кожен – російського проєкту ВВЕР. Її будівництво розкритикували як Литва, так і міжнародні експерти через серйозні порушення.

Ще у 2017 році литовський Сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей. Три країни Балтії зрештою домовились бойкотувати електроенергію з БілАЕС.