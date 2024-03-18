МЗС Грузії засудило "вибори" Путіна на окупованих грузинських територіях

Міністерство закордонних справ Грузії засудило проведення виборів президента Російської Федерації в окупованих регіонах країни та незаконне відкриття там виборчих дільниць.

Про це йдеться у заяві міністерства, опублікованій 18 березня, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що проведення будь-яких виборів на окупованих територіях є незаконним в умовах окупації, яка визнана, в тому числі міжнародними судами.

"Міністерство закордонних справ Грузії закликає Російську Федерацію припинити дії проти суверенітету і територіальної цілісності Грузії і виконати свої міжнародні зобов'язання, включаючи угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва Європейського Союзу", – сказано у заяві.

Міністерство закордонних справ Грузії звернулося до міжнародної спільноти з проханням дати належну оцінку та відреагувати на подальші протиправні дії Росії в окупованих регіонах.

Нагадаємо, Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Очільник Міноборони Британії після "виборів" порівняв Путіна з радянським диктатором Іосіфом Сталіним.