МИД Грузии осудил "выборы" Путина на оккупированных грузинских территориях

Министерство иностранных дел Грузии осудило проведение выборов президента Российской Федерации в оккупированных регионах страны и незаконное открытие там избирательных участков.

Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном 18 марта, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что проведение любых выборов на оккупированных территориях является незаконным в условиях оккупации, которая признана, в том числе международными судами.

"Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию прекратить действия против суверенитета и территориальной целостности Грузии и выполнить свои международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза", – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Грузии обратилось к международному сообществу с просьбой дать надлежащую оценку и отреагировать на дальнейшие противоправные действия России в оккупированных регионах.

Напомним, Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Глава Минобороны Британии после "выборов" сравнил Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным.