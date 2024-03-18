Лондон про голосування у Росії: Це не виглядає як вільні вибори

Міністр закордонних справ Британії заявив, що голосування у Росії не можна назвати вільними і чесними виборами, а очільник Міноборони порівняв Путіна з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон нагадав, що Росія відкрила дільниці у тому числі на окупованих територіях України і волевиявлення проходило "з обмеженим вибором" та без спостерігачів ОБСЄ.

The polls have closed in Russia, following the illegal holding of elections on Ukrainian territory, a lack of choice for voters and no independent OSCE monitoring.



This is not what free and fair elections look like. March 17, 2024

"Це не те, як мають виглядати вільні й чесні вибори", – зазначив він.

В окремій заяві британського МЗС також наголосили, що організація Москвою голосування на окупованих територіях України вчергове свідчить, що Росія не зацікавлена шукати шлях до миру.

"Це може шокувати, та наприкінці наступного п’ятиріччя свого правління він (Путін) буде при владі вже майже стільки ж, як диктатор Йосип Сталін. Путін діє як Сталін нашого часу.

Це тиран, якому Захід має протистояти. У нас є для цього засоби, але, як я казав, стоячи біля Михайлівського золотоверхого монастиря (у Києві. – Ред.), ми маємо продемонструвати, що маємо колективну волю до перемоги", – зазначив міністр оборони Британії Грант Шаппс у свіжій колонці для The Telegraph.

Польща, Латвія і Литва вже заявили, що організоване у Росії голосування не можна вважати вільними й чесними виборами.

Президент Євроради ще у перший день голосування саркастично привітав Путіна з майбутньою безальтернативною "перемогою".