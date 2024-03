Лондон про голосування у Росії: Це не виглядає як вільні вибори

Міністр закордонних справ Британії заявив, що голосування у Росії не можна назвати вільними і чесними виборами, а очільник Міноборони порівняв Путіна з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон нагадав, що Росія відкрила дільниці у тому числі на окупованих територіях України і волевиявлення проходило "з обмеженим вибором" та без спостерігачів ОБСЄ.

The polls have closed in Russia, following the illegal holding of elections on Ukrainian territory, a lack of choice for voters and no independent OSCE monitoring.



This is not what free and fair elections look like.