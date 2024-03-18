Співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що ні лідер її фракції у Бундестазі Рольф Мютценіх, ні канцлер Олаф Шольц, ні СДПН як партія не виступають за заморозку війни, яку проти України веде РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Під час політичного ток-шоу на телеканалі ARD Клінгбайль зазначив, що заява Мютценіха про те, що нібито прийшов час задуматися, як заморозити, а згодом і закінчити війну, була цілеспрямовано хибно інтерпретована.

За його словами, він не бачив, щоб хоч один депутат від проурядових "Вільних демократів" (ВДП) та партії "Союз 90"/"Зелені" аплодував під час виступу Мютценіха щодо питання про постачання ракет Taurus Україні, де він сказав про заморозку війни.

Клінгбайль вказав, що "це свідчить про те, що ми перебуваємо в дуже складній ситуації", і що заяви голови фракції СДПН є спірними.

Коментуючи можливість мирних переговорів з російським лідером Владіміром Путіним, він наголосив: "А хто сказав, що нам треба говорити із Кремлем?".

"Так що розмови про те, як можна досягти миру, все ж ведуться. Люди очікують від нас, що ми вестимемо такі розмови. Однак ніщо з того, що сказав Мютценіх, ніщо з того, за що виступає СДПН, не вказує на те, що ми ухвалюємо рішення в обхід України", – підкреслив Клінгбайль.

Раніше лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца у Бундестазі Рольф Мютценіх на дебатах запропонував подумати про те, як "заморозити" війну, через що зіткнувся із критикою з боку своїх колег.

Перед цим німецький канцлер Олаф Шольц запевнив Володимира Зеленського в незмінній підтримці на тлі блокування поставок Taurus.

Шольц також відкинув ідею обміну ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.