Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что ни лидер ее фракции в Бундестаге Рольф Мютцених, ни канцлер Олаф Шольц, ни СДПГ как партия не выступают за заморозку войны, которую против Украины ведет РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Во время политического ток-шоу на телеканале ARD Клингбайль отметил, что заявление Мютцениха о том, что якобы пришло время задуматься, как заморозить, а затем и закончить войну, было целенаправленно ложно интерпретировано.

По его словам, он не видел, чтобы хоть один депутат от проправительственных "Свободных демократов" (СвДП) и партии "Союз 90"/"Зеленые" аплодировал во время выступления Мютцениха по вопросу о поставках ракет Taurus Украине, где он сказал о заморозке войны.

Клингбайль указал, что "это свидетельствует о том, что мы находимся в очень сложной ситуации", и что заявления председателя фракции СДПГ являются спорными.

Комментируя возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, он отметил: "А кто сказал, что нам надо говорить с Кремлем?".

"Так что разговоры о том, как можно достичь мира, все же ведутся. Люди ожидают от нас, что мы будем вести такие разговоры. Однако ничто из того, что сказал Мютцених, ничто из того, за что выступает СДПГ, не указывает на то, что мы принимаем решения в обход Украины", – подчеркнул Клингбайль.

Ранее лидер фракции Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца в Бундестаге Рольф Мютцених на дебатах предложил подумать о том, как "заморозить" войну, из-за чего столкнулся с критикой со стороны своих коллег.

Перед этим немецкий канцлер Олаф Шольц заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке на фоне блокирования поставок Taurus.

Шольц также отверг идею обмена ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить больше дальнобойного оружия.