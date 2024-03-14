Шольц запевнив Зеленського в підтримці на тлі блокування поставок Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 березня провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили "політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник німецького федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

У розмові з Шольцом Зеленський розповів про наслідки нещодавніх російських атак і подякував федеральному уряду Німеччини "за військову підтримку, зокрема за посилення протиповітряної оборони України", йдеться в заяві Гебештрайта.

Своєю чергою канцлер ФРН "підтвердив непохитну солідарність Німеччини з Україною" й запевнив, що Берлін продовжить підтримувати Київ у військовій сфері "у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами".

Сторони домовились продовжувати "конструктивний діалог, зокрема з метою глобальної підтримки мирного врегулювання", додав речник німецького уряду.

Пізніше Зеленський також повідомив про розмову в Telegram. Він привітав затвердження Єврокомісією проєкту переговорних рамок про вступ України до ЄС, обговорив із німецьким канцлером розвиток оборонної співпраці та підготовку до Конференції з відновлення України в Берліні в червні цього року.

Обмінялися думками щодо результатів конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска", – додав голова держави.

Розмова Шольца із Зеленським відбулась на тлі небажання канцлера Німеччини постачати Україні крилаті ракети Taurus.

Шольц також відкинув ідею обміну ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.