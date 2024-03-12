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Шольц відкинув ідею обміну Taurus на Storm Shadow

Вівторок, 12 березня 2024, 10:02

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею обміну ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.

Про це німецький канцлер, якого цитує dpa, сказав на пресконференції в Берліні, повідомляє "Європейська правда".

"Я чітко висловився. Моя робота як канцлера, як глави уряду – бути точним і не викликати жодних хибних очікувань. Мої відповіді є достатньо чіткими", – сказав Шольц, відповідаючи на питання, чи розглядає він можливість обміну ракетами з Британією замість прямих поставок Україні.

Він також повторив, що не хоче передавати українцям систему озброєнь Taurus без німецької перевірки системи наведення, для якої, на його думку, потрібна німецька присутність в Україні.

Шольц також заявив, що побоюється, що Німеччина може бути втягнута у війну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зявив, що Лондон розглядає всі варіанти, у тому числі обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Гофрайтер підтримав британську пропозицію, тоді як представник опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль проти такого обміну, оскільки, на його переконання, Україна має отримати саме Taurus.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала пропозицію щодо обміну крилатими ракетами.

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