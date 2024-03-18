Міністр оборони Німеччини відмежувався від заяв соратника Шольца про заморозку війни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дистанціювався від заяв лідера парламентської фракції керівної Соціал-демократичної партії Рольфа Мютценіха про заморожування війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

"Зрештою, це тільки допоможе Путіну, – сказав Пісторіус.

"Але не може бути продиктованого миру, і не може бути миру, який веде до цього, або припинення вогню чи заморожування, в результаті якого Путін стає сильнішим і продовжує конфлікт, коли йому заманеться", – заявив міністр.

Співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль раніше заявив, що ні лідер її фракції у Бундестазі Рольф Мютценіх, ні канцлер Олаф Шольц, ні СДПН як партія не виступають за заморозку війни, яку проти України веде РФ.

Мютценіх на дебатах запропонував подумати про те, як "заморозити" війну, через що зіткнувся із критикою з боку своїх колег.

Перед цим німецький канцлер Олаф Шольц запевнив Володимира Зеленського в незмінній підтримці на тлі блокування поставок Taurus.