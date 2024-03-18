Министр обороны Германии дистанцируется от заявлений союзника Шольца о замораживании войны

Министр обороны Германии Борис Писториус дистанцировался от заявлений лидера парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Рольфа Мютцениха о замораживании войны на Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

"В конечном итоге это только поможет Путину", – сказал Писториус.

"Но не может быть мира, который диктуется, и не может быть мира, который ведет к этому, или прекращению огня, или замораживанию, которое делает Путина сильнее и продолжает конфликт, когда он захочет", – сказал министр.

Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль ранее заявил, что ни лидер его фракции в бундестаге Рольф Мютцених, ни канцлер Олаф Шольц, ни СДПГ как партия не выступают за замораживание войны, которую Россия ведет против Украины.

Мютцених на дебатах предложил подумать о том, как "заморозить" войну, из-за чего столкнулся с критикой со стороны своих коллег.

Перед этим немецкий канцлер Олаф Шольц заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке на фоне блокирования поставок Taurus.