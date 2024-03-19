ЗМІ: У Бундестазі посилюється скандал довкола витоку деталей із зустрічі про Taurus для України

Президентка Бундестагу розкритикувала очільницю оборонного комітету через ситуацію з витоком деяких деталей зустрічі щодо Taurus для України, а вона відповіла, що вважає критику незаслуженою.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн не погодилася з критикою на свою адресу, що пролунала від президентки Бундестагу після її першого листа, де Штрак-Ціммерманн повідомила про кількість учасників зустрічі щодо Taurus і запропонувала дати дозвіл на кримінальне розслідування щодо витоку даних.

У розпорядженні Spiegel опинився другий лист Штрак-Ціммерманн, з якого випливає, що президентка Бундестагу у своїй відповіді на першого листа висловила подив великою кількістю учасників зустрічі, де могли лунати секретні деталі, і назвала її "неналежною".

Штрак-Ціммерман зауважила, що бачить у листі "явну критику виконання мною обов’язків як голови комітету з точки зору дотримання конфіденційності", та заявила, що визначення учасників зустрічі не було повністю її відповідальністю, оскільки присутні були не лише депутати й представники міністерств, але й вузькопрофільні фахівці, які могли пояснити іншим присутнім технічні деталі.

Нагадаємо, інформацію про деталі обговорення опублікував портал T-Online. Йдеться, зокрема, про доповідь генінспектора Бундесверу Карстена Броєра про особливості цілевказання для ракет Taurus, з якої стала зрозуміла реальна причина спротиву канцлера Олафа Шольца у питанні передачі цих ракет Україні.

У першому листі, що опинився у розпорядженні журналістів, очільниця оборонного комітету ініціювала розслідування щодо цього витоку. Про такі наміри вона казала і публічно.

На вихідних витік інформації коментував також канцлер Олаф Шольц, зазначивши, що "видача таємниць – те, чого не має відбуватися" і в цьому випадку було б правильно провести розслідування, як інформація стала публічною.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.