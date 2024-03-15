ЗМІ дізнались головну причину, чому Німеччина не передає Україні Taurus

Ключова причина, через яку канцлер Німеччини Олаф Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, може бути пов’язана з особливостями наведення цілей.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації порталу t-online.

Інформація, яку Шольц на останніх дебатах у Бундестазі щодо Taurus назвав "таємними знаннями", була озвучена на спеціальному засіданні парламентського комітету з питань оборони в понеділок, 11 березня.

На ньому в частині, яка стосувалась Taurus, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр виступив із 20-хвилинною доповіддю про особливості цих ракет.

Головна проблема, на яку вказав Броєр, полягала в тому, що для ефективного використання цієї ракети необхідна величезна кількість даних і спеціальна комп’ютерна система, яка є тільки в Бундесверу.

У разі, якби Німеччина передала Україні Taurus, то сама б уже не мала доступу до цих систем і суттєво підірвала б свою обороноздатність, пише t-online із посиланням на учасників засідання. Деталі цієї системи засекречені, тож співрозмовники видання не змогли навіть оцінити, скільки Берліну знадобилось би часу на її відновлення.

Водночас, вказує t-online, існує можливість надати Києву ці ракети в "урізаній" формі, без системи наведення. У такому випадку Taurus слугував би доповненням до менш потужних британських крилатих ракет Storm Shadow, додає видання.

"Після виступу Броєра в залі запанувала тиша. Навіть у тих, хто зазвичай висуває гучні вимоги, більше не було запитань", – сказало джерело t-online. Інший учасник зустрічі заявив виданню, що виступ генінспектора Бундесверу змусив його переглянути позицію щодо надання Україні крилатих ракет.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зявив, що Лондон розглядає всі варіанти, у тому числі обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.