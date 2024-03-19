СМИ: В Бундестаге усиливается скандал вокруг утечки деталей со встречи о Taurus для Украины

Президент Бундестага раскритиковала руководительницу оборонного комитета из-за ситуации с утечкой некоторых деталей встречи по Taurus для Украины, а она ответила, что считает критику незаслуженной.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн не согласилась с критикой в свой адрес, прозвучавшей от президента Бундестага после ее первого письма, где Штрак-Циммерманн сообщила о количестве участников встречи по Taurus и предложила дать разрешение на уголовное расследование по утечке данных.

В распоряжении Spiegel оказалось второе письмо Штрак-Циммерманн, из которого следует, что президент Бундестага в своем ответе на первое письмо выразила удивление большим количеством участников встречи, где могли звучать секретные детали, и назвала ее "ненадлежащей".

Штрак-Циммерман отметила, что видит в письме "явную критику выполнения мной обязанностей как председателя комитета с точки зрения соблюдения конфиденциальности", и заявила, что определение участников встречи не было полностью ее ответственностью, поскольку присутствовали не только депутаты и представители министерств, но и узкопрофильные специалисты, которые могли объяснить другим присутствующим технические детали.

Напомним, информацию о деталях обсуждения опубликовал портал T-Online. Речь идет, в частности, о докладе генинспектора Бундесвера Карстена Броера об особенностях целеуказания для ракет Taurus, из которого стала понятна реальная причина сопротивления канцлера Олафа Шольца в вопросе передачи этих ракет Украине.

В первом письме, оказавшемся в распоряжении журналистов, руководительница оборонного комитета инициировала расследование этой утечки. О таких намерениях она говорила и публично.

На выходных утечку информации комментировал также канцлер Олаф Шольц, отметив, что "выдача тайн – то, чего не должно происходить" и в этом случае было бы правильно провести расследование, как информация стала публичной.

Ранее Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.