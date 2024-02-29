У Шольца новий аргумент не давати Taurus Україні: Може попасти кудись по Москві

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з мешканцями Дрездена 29 лютого назвав чергову причину не передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Його слова цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, Taurus – ракета з максимальною дальністю польоту до 500 кілометрів – є зброєю, яка "в разі неправильного використання може потрапити в певну ціль десь у Москві".

"Саме тому – висловлюсь з усією дипломатичною абстрактністю – інші також упевнились, що знають, куди саме все потрапляє", – додав він.

Німецький канцлер наголосив, що у випадку постачання Taurus Німеччині довелось би безпосередньо брати участь у запуску ракет, і "я вважаю, що це неможливо", підкреслив Шольц.

На початку тижня він уже говорив, що виступає проти надання Україні далекобійних ракет Taurus, назвавши серед причин зокрема те, що їхнє наведення може передбачати присутність німецьких військ на українській території.

Слова канцлера ФРН, які деякі коментатори витлумачили як нібито визнання присутності британських і французьких військових в Україні, вже спростували в Міноборони Британії. Там наголосили, що використання далекобійних ракет є справою виключно Збройних Сил України.