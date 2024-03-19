Естонія вишле російського дипломата 

МЗС Естонії 19 березня викликало тимчасового повіреного у справах Росії, щоб повідомити про оголошення співробітника посольства РФ із дипломатичним статусом персоною нон грата.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив естонський мовник ERR з посиланням на заяву міністерства.

Вручаючи ноту у вівторок, естонське МЗС поінформувало представника посольства Росії, що Естонія не потерпить дій Москви, спрямованих проти незалежності і суверенітету Естонії, і вважає за необхідне чітко заявити про це.

У МЗС Естонії наголосили, що скоординовані гібридні операції російських спецслужб проти безпеки Естонської Республіки повинні бути припинені.

"Естонія також обговорює це питання з партнерами та союзниками і готова в разі необхідності вжити додаткових заходів для захисту нашого суспільства і наших цінностей", – заявили у Міністерстві закордонних справ Естонії.

В лютому РФ оголосила у розшук прем’єрку Естонії Каю Каллас за "руйнування пам’ятників радянським воїнам".

Також Росія оголосила в розшук міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса.

Каллас заявила, що оголошений Росією ордер на її арешт – це лише спроба залякати її.