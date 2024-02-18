Каллас про потрапляння у розшук РФ: Росія мене не залякає

Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що оголошений Росією ордер на її арешт – це лише спроба залякати її на тлі припущень, що вона може отримати високу посаду в Євросоюзі.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю Reuters в кулуарах Мюнхенської безпеокової конференції.

"Це робиться для того, щоб залякати та змусити мене утриматися від рішень, які я б прийняла в іншому випадку. Але це гра Росії. У цьому немає нічого дивного, і ми не боїмося", – зазначила прем'єрка Естонії.

Активна позиція Каллас, яка закликає ЄС робити більше для підтримки України, призвела до спекуляцій у Брюсселі про те, що вона може зайняти керівну посаду після виборів в ЄС у червні, можливо, як глава зовнішньополітичного відомства.

За її словами, ці спекуляції також сприяють агресивності РФ щодо неї.

"Важко бути популярною. Росіяни також це бачили, і саме тому вони видали ордер на арешт, щоб підкреслити найбільший аргумент проти мене, що я є провокацією для РФ", – зауважила Каллас.

На питання, чи зацікавлена вона в посаді на рівні ЄС, очільниця уряду відповіла, що "ми ще не дійшли до цього", і наразі вона прем'єр Естонії.

Раніше генпрокурор Естонії Андрес Пармас заявив, що оголошення Росією в розшук прем’єр-міністерки країни Каї Каллас робить ризикованішими її закордонні поїздки.

За наявними даними, Каллас розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ, але за якою конкретно – не повідомляється. Також у розшук за кримінальною статтею оголошено держсекретаря Естонії Таймара Петеркопа.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Каллас і Петеркоп оголошені в розшук за "знищення пам'ятників радянським воїнам".

Очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур назвав оголошення в розшук прем'єрки інформаційною операцією РФ.