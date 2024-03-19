Эстония вышлет российского дипломата

МИД Эстонии 19 марта вызвал временного поверенного в делах России, чтобы сообщить об объявлении сотрудника посольства РФ с дипломатическим статусом персоной нон грата.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил эстонский вещатель ERR со ссылкой на заявление министерства.

Вручая ноту во вторник, эстонский МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не потерпит действий Москвы, направленных против независимости и суверенитета Эстонии, и считает необходимым четко заявить об этом.

В МИД Эстонии подчеркнули, что скоординированные гибридные операции российских спецслужб против безопасности Эстонской Республики должны быть прекращены.

"Эстония также обсуждает этот вопрос с партнерами и союзниками и готова в случае необходимости принять дополнительные меры для защиты нашего общества и наших ценностей", – заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

В феврале РФ объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас за "разрушение памятников советским воинам".

Также Россия объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

Каллас заявила, что объявленный Россией ордер на ее арест – это лишь попытка запугать ее.