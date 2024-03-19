Білий дім: Реальність така, що Путін є президентом РФ

В адміністрації президента Сполучених Штатів заявили, що "вибори президента" Росії не відповідали жодним критеріям вільних та чесних виборів.

Про це на брифінгу сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

"Реальність така, що президент Путін є президентом РФ. Нам доводилося мати справу з цією реальністю під час війни в Україні, під час інших агресивних дій Росії та інших кроків, що суперечать національним інтересам США, які ми бачили з боку цього президента та РФ під його керівництвом", – зазначив він.

За його словами, США будуть продовжувати мати справу з цією реальністю, яка, втім, не заперечує того факту, що ці "вибори" не відповідали жодним критеріям вільних та чесних виборів.

"Результат виборів не був непередбачуваним, тому що Путін закрив політичний простір, ув'язнив політичних опонентів. Деякі з його політичних опонентів трагічно загинули. Таким чином, у цих виборах не було нічого вільного чи справедливого, а результат був визначений наперед", – резюмував Салліван.

Раніше міністр закордонних справ Британії заявив, що голосування у Росії не можна назвати вільними і чесними виборами, а очільник Міноборони порівняв Путіна з радянським диктатором Іосіфом Сталіним.

Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив рішучий осуд відкриттю російських дільниць на всіх окупованих територіях України, що стало черговим порушенням Росією міжнародного права.