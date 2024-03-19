Белый дом: Реальность такова, что Путин является президентом РФ

В администрации президента Соединенных Штатов заявили, что "выборы президента" России не соответствовали никаким критериям свободных и честных выборов.

Об этом на брифинге сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

"Реальность такова, что президент Путин является президентом РФ. Нам приходилось иметь дело с этой реальностью во время войны в Украине, во время других агрессивных действий России и других шагов, противоречащих национальным интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством", – отметил он.

По его словам, США будут продолжать иметь дело с этой реальностью, которая, впрочем, не отрицает того факта, что эти "выборы" не соответствовали никаким критериям свободных и честных выборов.

"Результат выборов не был непредсказуемым, потому что Путин закрыл политическое пространство, посадил политических оппонентов. Некоторые из его политических оппонентов трагически погибли. Таким образом, в этих выборах не было ничего свободного или справедливого, а результат был предопределен заранее", – резюмировал Салливан.

Ранее министр иностранных дел Великобритании заявил, что голосование в России нельзя назвать свободными и честными выборами, а глава Минобороны сравнил Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил решительное осуждение открытию российских участков на всех оккупированных территориях Украины, что стало очередным нарушением Россией международного права.