Трамп може дати посаду антиукраїнському ексконкуренту у своєму уряді – ЗМІ

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп виключив свого колишнього конкурента на праймериз Вівека Рамасвамі, відомого антиукраїнськими заявами, з числа кандидата на посаду віцепрезидента, однак може дати йому посаду в уряді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією джерела, Трамп особисто сказав Рамасвамі, що він не буде його кандидатом на посаду віцепрезидента, однак він розглядає його кандидатуру на посаду в уряді, зокрема, міністра внутрішньої безпеки.

Деякі соратники експрезидента вважають підприємця ідеальною кандидатурою на цю посаду, оскільки, за їхніми словами, він має великий досвід публічних виступів та як син індійських іммігрантів міг би нейтралізувати критику широких обмежень щодо міграції, йдеться в матеріалі.

Лояльність, ідеологічна сумісність та електоральна сила – ось показники, за якими Трамп оцінює можливих кандидатів, йдеться в матеріалі.

Серед тих, хто справив враження на Трампа та його команду щодо можливих ролей в уряді, – ще один екссуперник на праймериз Республіканської партії, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум, а також член Палати представників Еліс Стефанік та колишній торговельний представник США Роберт Лайтгайзер, зазначає видання.

За словами джерел, Трамп шукає кандидата у віцепрезиденти, який не мотивований увагою до себе, але який допоможе йому отримати відчутну перевагу в перегонах проти президента Джо Байдена.

Bloomberg повідомляє, що відсторонений спікер Палати представників Конгресу Кевін Маккарті розглядається як головний кандидат на посаду голови адміністрації Білого дому.

Республіканці з Сенату Майк Лі з Юти та Тед Круз з Техасу розглядаються як можливі кандидати на посаду генерального прокурора, йдеться в матеріалі.

Остання суперниця Трампа в Республіканській партії Ніккі Гейлі вибула з перегонів на початку березня, практично забезпечивши експрезиденту номінацію від республіканців.

Вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо той виграє номінацію від Республіканської партії.