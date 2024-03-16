Майк Пенс відмовився підтримати Трампа на виборах президента США

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відмовився підтримати Дональда Трампа, в чиїй адміністрації працював, на президентських виборах цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в етері Fox News.

На питання про ставлення до нинішньої передвиборчої кампанії ексвіцепрезидент США сказав: "Не дивно, що цього року я не буду підтримувати Дональда Трампа".

"Під час свої президентської кампанії я чітко дав зрозуміти, що між мною і президентом Трампом існують глибокі розбіжності з цілої низки питань. І це не лише наші розбіжності щодо наших конституційних обов'язків, які я виконав 6 січня", – додав він.

Пенс також розкритикував передвиборчу програму Трампа, в якій він, за його словами, відмовляється від скорочення державного боргу та "святості людського життя" (йдеться про більш ліберальний підхід Трампа до абортів).

Відносини експрезидента США з його віцепрезидентом погіршились після заворушень на Капітолії 6 січня 2021 року. Тоді Трамп звинуватив Пенса у відмові посприяти скасуванню результатів виборів, на яких переміг Джо Байден.

Сам Пенс неодноразово наполягав, що Конституція США не давала йому повноважень втручатись у процес затвердження результатів виборів у Конгресі.

Ексвіцепрезидент США минулого року також вів невдалу кампанію за посаду президента. Протягом кампанії він підтримував допомогу США Україні та критикував колишнього президента Дональда Трампа за його похвалу президенту Росії Владіміру Путіну.