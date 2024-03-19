Трамп может дать должность антиукраинскому экс-сопернику в своем правительстве – СМИ

Будущий кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп исключил своего бывшего конкурента на праймериз Вивека Рамасвами, известного антиукраинскими заявлениями, из числа кандидата на должность вице-президента, однако может дать ему должность в правительстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источника, Трамп лично сказал Рамасвами, что он не будет его кандидатом на должность вице-президента, но рассматривает его кандидатуру на должности в правительстве, в частности, министра внутренней безопасности.

Некоторые соратники экс-президента считают предпринимателя идеальной кандидатурой на эту должность, поскольку, по их словам, он имеет большой опыт публичных выступлений и как сын индийских иммигрантов мог бы нейтрализовать критику широких ограничений по миграции, говорится в материале.

Лояльность, идеологическая совместимость и электоральная сила – вот показатели, по которым Трамп оценивает возможных кандидатов, говорится в материале.

Среди тех, кто произвел впечатление на Трампа и его команду относительно возможных ролей в правительстве, – еще один экс-соперник на праймериз Республиканской партии, губернатор Северной Дакоты Даг Бургум, а также член Палаты представителей Элис Стефаник и бывший торговый представитель США Роберт Лайтгайзер, отмечает издание.

По словам источников, Трамп ищет кандидата в вице-президенты, который не мотивирован вниманием к себе, но который поможет ему получить ощутимое преимущество в гонке против президента Джо Байдена.

Bloomberg сообщает, что отстраненный спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти рассматривается как главный кандидат на должность главы администрации Белого дома.

Республиканцы из Сената Майк Ли из Юты и Тед Круз из Техаса рассматриваются как возможные кандидаты на должность генерального прокурора, говорится в материале.

Последняя соперница Трампа в Республиканской партии Никки Хейли выбыла из гонки в начале марта, практически обеспечив экс-президенту номинацию от республиканцев.

Она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.