У Німеччині висунули військовому офіцеру звинувачення у шпигунстві на користь Росії

Німецька прокуратура висунула звинувачення офіцеру агентства військових закупівель у спробі передати секретну інформацію російській розвідці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала лише як Томас Х., перебуває під вартою з серпня.

Його звинувачують у тому, що з травня минулого року він з власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні і посольства в Берліні з пропозицією про співпрацю.

Німеччина, один з найбільших постачальників військової техніки в Україну, є головною мішенню російських шпигунських операцій, які зросли в масштабах після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, попереджає влада.

Одного разу Томас Х. передав інформацію, отриману в ході своєї роботи, з наміром передати її російській розвідувальній службі, повідомила федеральна прокуратура.

Він був заарештований у Кобленці, місці розташування закупівельного агентства на заході Німеччини, а в його будинку і на робочому місці були проведені обшуки.

Характер інформації, яку він намагався передати в Москву, не уточнюється.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни Карстена Л. за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Його спільника Артура Е. арештували в січні. Він виконував кур’єрську роботу між співробітником розвідки і російськими спецслужбами.

Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.