В Германии предъявили военному офицеру обвинение в шпионаже в пользу России

Немецкая прокуратура предъявила обвинение офицеру агентства военных закупок в попытке передать секретную информацию российской разведке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Гражданин Германии, которого прокуратура идентифицировала только как Томас Х., находится под стражей с августа.

Его обвиняют в том, что с мая прошлого года он по собственной инициативе неоднократно обращался в консульство России в Бонне и посольство в Берлине с предложением о сотрудничестве.

Германия, один из крупнейших поставщиков военной техники в Украину, является главной мишенью российских шпионских операций, которые выросли в масштабах после вторжения России в Украину в 2022 году, предупреждают власти.

Однажды Томас Х. передал информацию, полученную в ходе своей работы, с намерением передать ее российской разведывательной службе, сообщила федеральная прокуратура.

Он был арестован в Кобленце, месте расположения закупочного агентства на западе Германии, а в его доме и на рабочем месте были проведены обыски.

Характер информации, которую он пытался передать в Москву, не уточняется.

Напомним, в декабре 2022 года Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны Карстена Л. по подозрению в государственной измене – мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Его сообщника Артура Э. арестовали в январе. Он выполнял курьерскую работу между сотрудником разведки и российскими спецслужбами.

Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.