Немецкие истребители впервые перехватили самолеты РФ возле территориальных вод Латвии

В пятницу, 1 марта, немецкие истребители вылетели с латвийской военной базы "Лиелварде" на перехват российских самолетов вблизи территориальных вод Латвии.

Об этом сообщили Военно-воздушные силы Латвии, передает "Европейская правда".

Это первый случай, когда немецкие истребители Eurofighter с "Лиелварде" отправились на такую миссию, говорится в сообщении ВВС Латвии в Facebook.

фото ВВС Латвии

"Патрулирование воздушного пространства НАТО полностью функционирует и члены Альянса способны немедленно реагировать. Сегодня немецкие истребители Eurofighter впервые перехватили два российских военных самолета вблизи территориальных вод Латвии", – прокомментировал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 марта, на военной авиабазе Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) "Лиелварде" состоится торжественная церемония открытия миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В течение следующих девяти месяцев Латвия возьмет на себя обслуживание миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, поскольку в это время на авиабазе в Эмари (Эстония) будет происходить модернизация аэродрома.

Напомним, в 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.

После вторжения РФ в Украину НАТО значительно усилил свою противовоздушную оборону на восточном фланге, в том числе за счет увеличения количества истребителей, наблюдательных самолетов и наземных средств противовоздушной обороны.

После неоднократных российских ударов по украинской инфраструктуре, расположенной очень близко к границе НАТО, члены Альянса перебросили дополнительные истребители в Румынию.