Сійярто в день похорону Навального похизувався відео вечері з Лавровим

Петер Сійярто, глава МЗС Угорщини, похвалився в соціальних мережах спільною вечерею зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим.

Як пише "Європейська правда", Сійярто розмістив відео у Facebook.

Як звернула увагу польська радіостанція RMF FM, зустріч відбулася в Анталії, Туреччина, у п'ятницю, в день похорону російського опозиціонера Алексєя Навального в Москві.

Міністерство закордонних справ Угорщини досі не зробило офіційної заяви з приводу смерті Навального, який помер 16 лютого у виправній колонії, повідомляють угорські ЗМІ. Єдиним політиком партії "Фідес", який згадав про смерть Навального, був Жолт Немет, голова парламентського комітету у закордонних справах, який критикував російську тюремну систему, а не безпосередньо Владіміра Путіна.

Депутати Європарламенту від партії прем'єр-міністра Орбана утрималися при голосуванні в Європарламенті за резолюцію, що засуджує смерть Навального.

У понеділок, під час відкриття весняної сесії угорського парламенту, представник опозиції ініціював хвилину мовчання в залі на честь Навального, але депутати правлячої коаліції не піднялися зі своїх місць.

Орбан тоді пояснив, що "шовініст не заслуговує на повагу в угорському парламенті".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що за час перебування Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Європейської комісії безпека й економіка в Європі лише "погіршились".

Петер Сійярто 22 лютого поїхав у Тегеран на переговори про торгівлю, попри те, що Іран надає активну підтримку РФ у війні проти України.