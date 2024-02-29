Сійярто розкритикував голову Єврокомісії: Через неї безпека в Європі погіршується

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що за час перебування Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Європейської комісії безпека й економіка в Європі лише "погіршились".

Про це він сказав 29 лютого на пресконференції з міністром закордонних справ Чаду Махаматом Салехом Аннадіфом, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто попросили прокоментувати останній виступ фон дер Ляєн про військові загрози для Євросоюзу та необхідність оновлення його стратегії оборонної політики.

На це угорський міністр сказав, що відтоді, як Урсула фон дер Ляєн очолює Єврокомісію, безпекова та економічна ситуація в Європейському Союзі лише погіршилася.

"Тому було б добре, якби за той короткий час, що залишився до кінця її мандату, вона перестала робити заяви та ухвалювати рішення, які б погіршили ситуацію в Європі, чи то в економічному плані, чи то в плані безпеки", – додав Сійярто.

Нагадаємо, під час дебатів про оборонну політику ЄС в Європарламенті фон дер Ляєн виступила з закликом використати прибутки від заморожених російських активів для фінансування закупівель зброї для України.

Європейська комісія має намір найближчими тижнями оприлюднити нову стратегію оборонної промисловості для того, щоб збільшити закупівлі озброєнь.