Сийярто в день похорон Навального похвастался видео ужина с Лавровым

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, похвастался в социальных сетях совместным ужином со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как пишет "Европейская правда", Сийярто разместил видео в Facebook.

Как обратила внимание польская радиостанция RMF FM, встреча состоялась в Анталии, Турция, в пятницу, в день похорон российского оппозиционера Алексея Навального в Москве.

Министерство иностранных дел Венгрии до сих пор не сделало официального заявления по поводу смерти Навального, который умер 16 февраля в исправительной колонии, сообщают венгерские СМИ. Единственным политиком партии "Фидес", который упомянул о смерти Навального, был Жолт Немет, председатель парламентского комитета по иностранным делам, который критиковал российскую тюремную систему, а не непосредственно Владимира Путина.

Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Орбана воздержались при голосовании в Европарламенте за резолюцию, осуждающую смерть Навального.

В понедельник, во время открытия весенней сессии венгерского парламента, представитель оппозиции инициировал минуту молчания в зале в честь Навального, но депутаты правящей коалиции не поднялись со своих мест.

Орбан тогда объяснил, что "шовинист не заслуживает уважения в венгерском парламенте".

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что за время пребывания Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии безопасность и экономика в Европе только "ухудшились".

Петер Сийярто 22 февраля поехал в Тегеран на переговоры о торговле, несмотря на то, что Иран оказывает активную поддержку РФ в войне против Украины.