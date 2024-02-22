Голова МЗС Угорщини в Ірані домовлявся про торгівлю і "забув", як Тегеран постачає РФ зброю

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 22 лютого здійснив візит до Тегерана, де зустрівся з головою іранського МЗС Хоссейном Аміром-Абдоллахіаном – попри те, що Іран надає активну підтримку РФ у війні проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MTI.

Сійярто взяв участь в угорсько-іранському бізнес-форумі в Тегерані, де заявив: країни зацікавлені в розвитку економічного співробітництва в сферах, на які не впливають санкції – наприклад фармацевтика, охорона здоров'я, харчова промисловість та управління водними ресурсами.

У Facebook він повідомив про підписання двосторонньої угоди, яка "відкриє ще більший доступ до іранського ринку для високоякісних угорських сільськогосподарських технологій та продуктів харчування".

На спільній пресконференції зі іранським візаві Хоссейном Аміром-Абдоллахіаном Сійярто заявив, що відвідав Тегеран, аби запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході, яка становила б "величезну загрозу для світової безпеки".

Фото: facebook Петера Сійярто

Голова угорського МЗС лише побіжно згадав про терористичну атаку на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, яку здійснили підтримувані Іраном бойовики ХАМАС, а також про обстріл цивільних суден єменськими хуситами – яких, знову-таки, спонсорує іранський режим.

Узагалі Сійярто не прохопився про те, як активно Тегеран надає військову допомогу Росії для ведення війни в Україні – що суперечить позиції Угорщини про те, що ніхто не повинен надавати зброю жодній стороні "конфлікту".

Іронічно, що саме напередодні візиту голови угорського МЗС стало відомо, що Іран передав Росії кілька сотень балістичних ракет для ударів по Україні.

Зазначимо, що угорська сторона вже не вперше вибудовує відносини з країнами сучасної "осі зла". У 2022 році Сійярто приймав у себе міністра економіки Ірану, а у 2023-му – їздив у Білорусь і тиснув руку Лукашенку. Угорські топ-посадовці – також єдині в ЄС, хто продовжував їздити до РФ після початку повномасштабної війни в Україні.