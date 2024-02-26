Проросійського Фіцо занепокоїла скликана Макроном зустріч щодо України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скликав Раду безпеки та уряд у понеділок, він також хоче провести переговори з партнерами по коаліції.

Про це прем'єр-міністр повідомив у соціальній мережі, передає "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Фіцо зробив це у зв'язку із запланованою зустріччю партнерів з Європейського Союзу та НАТО в Парижі, де має обговорюватися ситуація в Україні.

"Інформація про теми, про які ми маємо говорити в понеділок, просто лякає. Тому я також маю зранку поспілкуватися з безпековою, розвідувальною та політичною складовими держави", – заявив прем'єр-міністр.

Засідання уряду розпочнеться о 12:00. Про що йтиметься на ньому, поки що невідомо.

Фіцо пояснив, що у переговорах у Франції мають взяти участь партнери з ЄС і НАТО, і вони мають бути зосереджені на Україні.

За його словами, у Заходу є два варіанти: або подальша ескалація напруженості і військова підтримка України, або представлення змістовного мирного плану.

Фіцо очікує на перший варіант.

Він заявив, що зробить все, щоб не допустити прямої участі словацьких солдатів у війні, навіть якщо це буде коштувати йому посади прем'єр-міністра.

Нагадаємо, близько двадцяти глав держав і урядів, переважно європейських, зберуться у понеділок у Парижі за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, щоб підштовхнути підтримку України.

Хоча нових оголошень про надання допомоги не планують, учасники зустрічі шукатимуть шляхи, як "діяти краще і рішучіше", в той час, як Київ заявив у неділю, що половина обіцяної західної зброї надходить із запізненням.

А президент Володимир Зеленський 25 лютого анонсував візит президента Емманюеля Макрона до України незабаром та нові деталі французької підтримки.