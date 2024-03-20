ЄС зробив ще крок до продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

У середу Європейська парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку з занепокоєнням деяких країн ЄС.

Про це повідомила пресслужба парламенту 20 березня, пише "Європейська правда".

За домовленістю тимчасове призупинення ввізних мит та квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року.

Відповідно до рішення, Єврокомісія зможе вжити швидких дій та запровадити будь-які необхідні заходи, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн-членів ЄС.

Регламент також передбачає екстрене гальмо для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме м'яса птиці, яєць та цукру.

Депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши овес, кукурудзу, крупи та мед.

Вони також домоглися від Єврокомісії твердих зобов'язань вжити заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України.

Базовим періодом для активації екстреного гальма будуть 2022 та 2023 роки, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за ці два роки, тарифи будуть запроваджені знову.

Переговірники від Європарламенту також запевнили, що Єврокомісія діятиме швидше – протягом 14 днів замість 21 – у разі досягнення тригерних рівнів для автоматичних захисних заходів.

Тепер і Європарламент, і Рада ЄС повинні будуть дати остаточне "зелене світло" цій домовленості.

Нинішній пільговий режим з Україною спливає 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності одразу після закінчення цього терміну.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Але ця пропозиція не задовольнила фермерів у країнах ЄС, що межують з Україною, які почали акції протесту – зокрема у Польщі.

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