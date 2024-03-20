ЕС сделал еще шаг к продлению торговых льгот для Украины с ограничениями

В среду Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия о продлении мер по либерализации торговли для Украины, которые предусматривают новые ограничения и предохранители в связи с беспокойством некоторых стран ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба парламента 20 марта, пишет "Европейская правда".

По договоренности временное приостановление ввозных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС будет продлено еще на один год, до 5 июня 2025 года.

Согласно решению, Еврокомиссия сможет принять быстрые действия и ввести любые необходимые меры, если украинский импорт повлечет значительные нарушения на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран-членов ЕС.

Регламент также предусматривает экстренное торможение для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно мяса птицы, яиц и сахара.

Депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив овес, кукурузу, крупы и мед.

Они также добились от Еврокомиссии твердых обязательств принять меры в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины.

Базовым периодом для активации экстренного тормоза будут 2022 и 2023 годы, а это значит, что если импорт этих продуктов превысит средние объемы за эти два года, тарифы будут введены снова.

Переговорщики от Европарламента также заверили, что Еврокомиссия будет действовать быстрее – в течение 14 дней вместо 21 – в случае достижения триггерных уровней для автоматических защитных мер.

Теперь и Европарламент, и Совет ЕС должны будут дать окончательный "зеленый свет" этой договоренности.

Нынешний льготный режим с Украиной истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания этого срока.

В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Но это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

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