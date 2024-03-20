Австрія заявила, що Німеччина перешкоджає їй позбутися залежності від газу РФ

Міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер заявила, що німецький збір за зберігання газу створює проблеми для її країни в зусиллях позбутись залежності від російського газу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

Гевесслер взяла на себе зобов'язання боротися з високою залежністю своєї країни від російського газу. Вона хоче зобов'язати постачальників газу поступово надавати докази збільшення частки неросійського природного газу, щоб у майбутньому Австрія не отримувала 98% цього енергоресурсу з Росії, як це було донедавна.

Однак, на її думку, німецький збір за зберігання газу створює проблеми та ускладнить заплановану відмову Австрії від поставок російського газу. Гевесслер заявила іноземним кореспондентам у Відні, що цей збір "несумісний із законодавством ЄС".

Збір відшкодовує компанії Trading Hub Europe, яка відповідає за організацію німецького газового ринку, витрати на забезпечення безпеки постачання, зокрема, на закупівлю газу. Збір впливає не лише на компанії та споживачів у Німеччині, але й на імпортерів у сусідніх країнах, які купують газ через німецькі трубопроводи.

Збір був запроваджений восени 2022 року і з того часу двічі підвищувався. За словами Гевесслер, це робить імпорт газу до Австрії дорожчим і ускладнює диверсифікацію країн походження.

Зі збільшенням цього збору імпорт неросійського газу через Німеччину помітно скоротився. "Це те, що ускладнює нам життя", – сказала Гевесслер.

Комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон також зазначила на початку березня після останнього засідання енергетичної ради ЄС, що такі заходи окремих держав можуть поставити під загрозу ширший розподіл європейського газового імпорту. За словами комісії, вона перебуває в контакті з німецькою владою з цього приводу.

В лютому Гевесслер оголосила про намір вжити заходи щодо припинення імпорту російського газу, зокрема для розірвання довгострокового контракту енергетичної компанії OMV з "Газпромом".

Канцлер Австрії Карл Негаммер раніше виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив.