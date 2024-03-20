Австрия заявила, что Германия не дает ей избавиться от зависимости от газа РФ

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что немецкий сбор за хранение газа создает проблемы для ее страны в усилиях избавиться от зависимости от российского газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

Гевесслер взяла на себя обязательства бороться с высокой зависимостью своей страны от российского газа. Она хочет обязать поставщиков газа постепенно предоставлять доказательства увеличения доли нерусского природного газа, чтобы в будущем Австрия не получала 98% этого энергоресурса из России, как это было до недавнего времени.

Однако, по ее мнению, немецкий сбор за хранение газа создает проблемы и усложнит запланированный отказ Австрии от поставок российского газа. Гевесслер заявила иностранным корреспондентам в Вене, что этот сбор "несовместим с законодательством ЕС".

Сбор возмещает компании Trading Hub Europe, которая отвечает за организацию немецкого газового рынка, расходы на обеспечение безопасности поставок, в частности, на закупку газа. Сбор влияет не только на компании и потребителей в Германии, но и на импортеров в соседних странах, которые покупают газ через немецкие трубопроводы.

Сбор был введен осенью 2022 года и с тех пор дважды повышался. По словам Гевесслер, это делает импорт газа в Австрию дороже и затрудняет диверсификацию стран происхождения.

С увеличением этого сбора импорт нерусского газа через Германию заметно сократился. "Это то, что усложняет нам жизнь", – сказала Гевесслер.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон также отметила в начале марта после последнего заседания энергетического совета ЕС, что такие меры отдельных государств могут поставить под угрозу более широкое распределение европейского газового импорта. По словам комиссии, она находится в контакте с немецкими властями по этому поводу.

В феврале Гевесслер объявила о намерении принять меры по прекращению импорта российского газа, в частности для расторжения долгосрочного контракта энергетической компании OMV с "Газпромом".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее оправдал продолжение поставок газа из РФ, среди прочего, отсутствием альтернатив.