В австрійській владі оголосили про намір вжити заходи щодо припинення імпорту російського газу, зокрема розірвання довгострокового контракту енергетичної компанії OMV з "Газпромом".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер заявила, що її відомство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження про економічні наслідки розірвання контракту та небезпеку збереження залежності від російського газу.

"Ми повинні підготуватися до виходу з довгострокових контрактів з OMV", – сказала вона.

Міністерство енергетики також планує зобов'язати компанії, що продають газ в Австрії, вжити конкретних заходів для зменшення частки російського газу в їхньому балансі.

За словами Гевесслер, відомство вивчить правову основу для такої вимоги, яка для ухвалення закону має отримати дві третини голосів у парламенті.

Вона зазначила, що частка РФ в австрійському імпорті газу фактично зросла в грудні до нового рекорду – 98% порівняно з 76% місяцем раніше.

"Ринок та енергетичні компанії, які є його частиною, недостатньо виконують свій обов'язок щодо зменшення залежності від російського газу. Диверсифікація нашого газового імпорту просувається надто повільно", – констатувала Гевесслер.

Водночас державна нафтова компанія OMV дала зрозуміти, що продовжить купувати газ у "Газпрому" за контрактом, який діє до 2040 року.

Раніше повідомляли, що норвезька енергетична група Equinor підписала п'ятирічну угоду про постачання газу австрійській OMV в межах стратегії Відня щодо диверсифікації постачання палива.

Міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер закликала вітчизняних постачальників прискорити процес відмови від російського газу на зустрічі з енергетичними компаніями. Водночас федерація австрійської промисловості закликала уряд вжити додаткових заходів для забезпечення надійного газопостачання.

А канцлер Австрії Карл Негаммер виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив.