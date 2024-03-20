Пентагон: Через затримку допомоги США Україна наражається на підвищений ризик

У Міноборони Сполучених Штатів заявили про ризики для України у війні з РФ через затримки допомоги у зв'язку з тим, що Конгрес ще не ухвалив пакет додаткової підтримки Києва.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив речник Пентагону генерал-майор Пат Райдер.

"Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик", – зазначив він.

За його словами, у США повністю усвідомлюють "жахливість ситуації", а також важливість і терміновість потреб Києва у боєприпасах та інших можливостях.

"І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня", – додав Райдер.

Представник Пентагону запевнив, що США тісно співпрацюють з міжнародною спільнотою, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", щоб надати Києву допомогу.

"Ми залишаємось оптимістами щодо того, що наш Конгрес дійде згоди та підтримає цей пакет. Тим часом збираємося продовжувати тісну співпрацю з нашими союзниками та партнерами, багато з яких надають значну допомогу Україні", – резюмував він.

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що виживання України знаходиться під загрозою, і спробував переконати союзників у тому, що США віддані Києву.

Нагадаємо, Ллойд Остін, відкриваючи засідання формату "Рамштайн" у вівторок, пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати військові зусилля України проти Росії.

Днями спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.