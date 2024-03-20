Пентагон: Из-за задержки помощи США Украина подвергается повышенному риску

В Министерстве обороны Соединенных Штатов заявили о рисках для Украины в войне с РФ из-за задержки помощи в связи с тем, что Конгресс еще не принял пакет дополнительной поддержки Киева.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Радио Свобода" заявил представитель Пентагона генерал-майор Пат Райдер.

"Конечно, задержки в получении Украиной того, что ей нужно, продолжают подвергать Украину повышенному риску", – отметил он.

По его словам, в США полностью осознают "ужас ситуации", а также важность и срочность потребностей Киева в боеприпасах и других возможностях.

"И поэтому, опять же, мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день", – добавил Райдер.

Представитель Пентагона заверил, что США тесно сотрудничают с международным сообществом, в частности в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", чтобы предоставить Киеву помощь.

"Мы остаемся оптимистами в том, что наш Конгресс придет к согласию и поддержит этот пакет. Собираемся продолжать тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами, многие из которых оказывают значительную помощь Украине", – резюмировал он.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что выживание Украины под угрозой, и попытался убедить союзников в том, что Штаты преданы Киеву.

Напомним, Ллойд Остин, открывая заседание формата "Рамштайн" во вторник, пообещал, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать военные усилия Украины против России.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.