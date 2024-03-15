Спікер Джонсон допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон очікує, що майбутній законопроєкт про допомогу Україні буде ухвалений за допомогою голосів демократів, і припускає, що допомогу Україні і Ізраїлю можуть розділити.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, передає "Європейська правда".

Джонсон сказав, що допомога Україні та Ізраїлю може бути представлена одним або навіть двома окремими законопроєктами. Він сказав, що очікує, що це станеться з використанням процедури "календаря призупинення", щоб подолати протидію з боку Республіканської партії.

"Я думаю, що це окреме питання, і я підозрюю, що для нього буде потрібне призупинення", – сказав Джонсон про ухвалення рішення про допомогу.

"Календар призупинення" вимагає більшості у дві третини голосів для схвалення закону в Палаті представників – це означає, що Джонсону знадобиться значна кількість голосів демократів. Досі на посаді спікера він застосовував цей підхід, ухвалюючи багато суперечливих заходів.

В інтерв'ю він додав, що ідея розділити допомогу Україні та Ізраїлю на два окремі законопроєкти "перебуває на стадії розгляду".

Зауваження спікера є найбільш чіткими з усіх, які він зробив до цього часу щодо своїх планів стосовно десятків мільярдів доларів іноземної допомоги, які зависли в Конгресі протягом багатьох тижнів – навіть після того, як Сенат схвалив свій власний двопартійний пакет минулого місяця.

Це найчіткіший крок Джонсона, який він зробив, щоб взяти на себе зобов'язання провести голосування щодо допомоги Україні, незважаючи на значну незацікавленість його власної партії у будь-якому новому фінансуванні України.

Джонсон публічно заявив, що Палата представників звернеться до іноземної допомоги після того, як урядовий план фінансування, як очікується, буде винесений на розгляд обох палат Конгресу наступного тижня, а 22 березня настане крайній термін часткового шатдауну.

Хоча політичні виклики, пов'язані з ухваленням цього законопроєкту про фінансування, викликали питання щодо включення іноземної допомоги до законопроєкту про видатки, він виключив цю ідею.

"Я не думаю, що лідери обох партій вважають це життєздатним варіантом", – сказав Джонсон.

За даними ЗМІ, республіканський спікер Джонсон дав зрозуміти, що Палата представників підготує свій проєкт допомоги Україні, який може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Напередодні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в уряді України готові погодитись на фіндопомогу від США в кредит, щоб прискорити її схвалення в Конгресі.

У Державному департаменті США, коментуючи ідею про допомогу у вигляді кредиту, заявили, що "обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом" в умовах повномасштабної війни не є доречним.