Британська розвідка розповіла про невдалі спроби РФ замаскувати літаки й кораблі

Росія докладає зусиль, щоб збільшити та вдосконалити застосування маскування, щоб пом'якшити важкі втрати, яких за останні два роки зазнали її Чорноморський флот та Повітряно-космічні сили (ПКС).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міноборони Британії, де опублікували супутниковий знімок макету субмарини РФ та його силуету в порту Новоросійська.

Розвідка зазначає, що попри ці спроби російські літаки все ще вразливі до звичайного збиття в повітрі, а кораблі все ще вразливі під час операцій у Чорному морі.

Міноборони Великої Британії

"Малоймовірно, що використання методів маскування призведе до значного зменшення втрат", – йдеться в огляді.

Аналітики вказують, що на російських авіабазах маскування здійснюють за допомогою макетів літаків та шин на крилах літаків. За їхніми даними, на 9 російських авіабазах є також розфарбовані силуети планерів літаків.

Натомість кораблі Чорноморського флоту, стверджують розвідники, мають чорну фарбу на носі та кормі, що, ймовірно, має зробити їхні військові кораблі меншими та не такими привабливими для обстрілу.

В огляді йдеться, що росіяни також малюють силуети кораблів на причалах, ймовірно, для того, щоб заплутати українських операторів БПЛА.

Напередодні британська розвідка повідомила, що міністерство оборони Росії було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі у той час, як Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані.

Раніше розвідка Великої Британії розповіла про призначення нового головнокомандувача Чорноморського флоту РФ Александра Мойсеєва замість Ніколая Євменова та задачі, які стоять перед ним після низки втрат російських кораблів через атаки України.

На початку березня на тлі знищення російського патрульного корабля "Сергєй Котов" у Чорному морі розвідка Великої Британії проаналізувала втрати РФ у регіоні за останні п’ять тижнів.