Розвідка Британії оцінила задачі нового командувача Чорноморського флоту РФ

Розвідка Великої Британії розповіла про призначення нового головнокомандувача Чорноморського флоту РФ Александра Мойсеєва замість Ніколая Євменова та задачі, які стоять перед ним після низки втрат російських кораблів через атаки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського Міноборони.

Британська розвідка зазначає, що, цілком ймовірно, першим завданням адмірала Мойсеєва на посаді головнокомандувача ЧФ РФ буде стабілізація безпекової ситуації в Чорному морі та впровадження змін, спрямованих на підвищення боєздатності флоту в регіоні.

У відомстві вказують, що хоча адмірал Мойсеєв, який раніше був командувачем Північного флоту, є кадровим підводником, він також командував Чорноморським флотом у 2018-2019 роках.

"Звільнення адмірала Євменова відбувається після усунення другого головнокомандувача Чорноморського флоту з лютого 2022 року та послідувало за втратою корвета "Сергєй Котов" 5 березня 2024 року – дев'ятого великого корабля, втраченого в результаті українських дій з моменту вторгнення РФ в Україну", – йдеться в огляді.

Напередодні розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію на лінії фронту в Донецькі області, де фіксують сповільнення просування російських окупаційних військ.

Перед цим розвідка Великої Британії зазначала, що Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.

Також британська розвідка попереджала, що РФ може готувати депортацію українців з окупованих територій.