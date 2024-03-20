Британская разведка рассказала о неудачных попытках РФ замаскировать самолеты и корабли

Россия прилагает усилия, чтобы увеличить и усовершенствовать применение маскировки с целью смягчить тяжелые потери, которые за последние два года понесли ее Черноморский флот и Воздушно-космические силы (ВКС).

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, где опубликовали спутниковый снимок макета субмарины РФ и его силуэта в порту Новороссийска.

Разведка отмечает, что несмотря на эти попытки российские самолеты все еще уязвимы к обычному сбиванию в воздухе, а корабли все еще уязвимы во время операций в Черном море.

МИНОБОРОНЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

"Маловероятно, что использование методов маскировки приведет к значительному уменьшению потерь", – говорится в обзоре.

Аналитики указывают, что на российских авиабазах маскировку осуществляют с помощью макетов самолетов и шин на крыльях самолетов. По их данным, на девяти российских авиабазах есть также раскрашенные силуэты планеров самолетов.

Корабли Черноморского флота, утверждают разведчики, имеют черную краску на носу и корме, что, вероятно, должно сделать их военные корабли меньше и не такими привлекательными для обстрела.

В обзоре говорится, что россияне также рисуют силуэты кораблей на причалах, вероятно, для того, чтобы запутать украинских операторов БПЛА.

Накануне британская разведка сообщила, что Министерство обороны России было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море, в то время как Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии.

Ранее разведка Великобритании рассказала о назначении нового главнокомандующего Черноморского флота РФ Александра Моисеева вместо Николая Евменова и задачах, которые стоят перед ним после ряда потерь российских кораблей из-за атак Украины.

В начале марта на фоне уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов" в Черном море разведка Великобритании проанализировала потери РФ в регионе за последние пять недель.